Tekirdağ'da Eğitime Kar Engeli

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.