Tekirdağ'da Dükkan Sahibini Öldürüp Arabasını Alıp Kaçtılar!

Tekirdağ'daki olay, Havuzlar Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan bir nalbur dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin sahibi olduğu kaydedilen Ümit Güler'den (30), haber alamayan babası oğlunun dükkanına geldi.

DEPO KISMINDA CESEDİNİ BULDU

Dükkanın içinde Ümit Güler'i göremeyen babası, dükkanın arka tarafındaki depo kısmına geçti. Oğlunun kanlar içindeki bedeni ile karşılaşan ve büyük bir şok yaşayan babası, polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, dükkan içinde ve dışında güvenlik tedbiri aldı.



7 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Ümit Güler'in vücudunun değişik yerlerine aldığı 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldı.



KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIPA SEVK EDİLECEK

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Güler'in cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yetkililer, Güler'in cesedinin daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceğini kaydetti.



OTOMOBİLİNİ ALIP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Polis ekipleri yaptıkları incelemede cinayet olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin ölen Ümit Güler'e ait otomobili de alarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Polis, Ümit Güler'i öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Vahşi bir cinayete kurban giren Ümit Güler'in evli ve 1 yaşında çocuk sahibi olduğu kaydedildi.