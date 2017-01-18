Tekirdağ'da Dolandırıcılık İddiası

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, "şehit ailelerine konut alacağız" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.



Velimeşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini valilik ve belediye görevlisi olarak tanıtarak, telefonla aradıkları kişilerden şehit aileleri için konut alma kampanyası başlatıldığı gerekçesiyle para istedikleri iddia edilen şüphelileri takibe aldı.



Dolandırıcıların kullandığı cep telefonu numaraları üzerinden yola çıkan jandarma ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca teknik takip yaptı.



Şüphelilerin, Tekirdağ ve ilçeleri, İstanbul, Antalya, Yozgat, Tokat, Van ve Sinop gibi birçok ilde şehit ailelerine konut yardımı adı altında 150 bin lira topladığı tespit edildi.



Şüphelilerin Çerkezköy'de saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda S.M. ile B.C'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada ise Suriyeli sığınmacılar adına alınmış ve dolandırıcılıkta kullandıkları iddia edilen 25 cep telefonu SIM kartı ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.