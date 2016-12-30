Tekirdağ'da Dolandırıcılık

Süleymanpaşa ilçesinde kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde yaşayan Ç.Ü'yü telefonla arayıp hakim olarak tanıtan şüpheli, Ç.Ü'den bankamatiğe gidip para çekmesini istedi.



Polise haber veren Ç.Ü, bankadan bir miktar para çektikten sonra S.Y'ye vermek üzereyken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan S.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.