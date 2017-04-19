Tekirdağ'da Çevre Katliamı Önlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrası Barbaros Mahallesi TESKİ su deposu civarına atılan atık yağ varilini çevreyi kirletmeden ortadan kaldırdı.



Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı Oğuz Gündoğdu Deprem Parkı civarında gerçekleşen olayda TESKİ su deposu yakınında içeriğinde 100 litrelik atık madeni yağ bulunan varilin, toprağa döküldüğü ihbarını alan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, atık yağın toprağa ve suya karışmak üzere olduğunu tespit ederken olaya müdahale etti.



Yaşanan olayda Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ivedilikle olay yerine hareket ederken Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün müdahalesi ile çevre katliamının önüne geçildi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmada toprak atık yağdan temizlenerek suya karışmasının da önüne geçilirken atık madeni yağ, varili ile birlikte Petrol Sanayi Derneği ekiplerine teslim edildi.



"Her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu çevre katliamının sorumluları hakkında olay yerine bitişik Oğuz Gündoğdu deprem parkının güvenlik kamera görüntüleri incelenerek işlem başlatılacaktır. Her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Öncelikle olayı bize bildiren vatandaşımıza ve olaya anında müdahale eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerime teşekkür ederim. Unutmayın, doğaya yapılan tahribatlar tamiri imkansız zararlar verecektir. Çevreye duyarlı olalım, doğamızı koruyalım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ