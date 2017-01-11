Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüştü Karabayram yönetimindeki 34 NZ 1878 plakalı cenaze nakil aracı, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle Saray Gişeler mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karabayram, 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'da Cenaze Nakil Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads