Tekirdağ'da camilerde kandil yoğunluğu



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Miraç Kandili münasebetiyle tüm camiler doldu taştı.

Miraç Kandili dolayısıyla Tekirdağ'da bütün camilerde yoğunluk yaşandı. Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Her yaştan insanın büyük bir mutlulukla geldiği Orta Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Merkez İlçe olan Süleymanpaşa'da bulunan Orta Cami'ne akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti.

Verilen vaaz ve kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.