Tekirdağ'da Buz Pateni Pisti Hizmete Girecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuklar ve buz pateni meraklıları için kurulan buz pateni pisti, 20 Ocak'ta hizmete girecek.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıldır yarıyıl tatilinde belediye tarafından sunulan hizmet kapsamında buz pateni pisti vatandaşların hizmetine açılacak.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 45 gün boyunca hizmet vermesi planlanan buz pateni pistinin bu yıl Gündoğdu Mahallesinde otogar yanında kurulacağını ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu sene pistimizi kuracağımız yer otogarın yanında eski belediye hizmet binasının olduğu yer. Şehrimizin farklı alanlarında farklı etkinlikler yapma çabasındayız. Hepinizin bildiği gibi orada bir yıkım çalışması yapmıştık ve o alan şu an boş. Geniş bir alanda alanı sabit olacak şekilde 20 Ocak'ta buz pateni pistimizi çevresini tribünlerle çevirip hizmete sunacağız. Sadece öğrencilerimiz, çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımızı buz pateni pistine bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz."



Bilet fiyatları, 30 dakikalık tam biletin 8 lira 30 dakikalık öğrenci biletinin 5 lira ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine öğrenci bileti tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli bilet (2.50 lira) şeklinde uygulanacak.