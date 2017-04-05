Tekirdağ'da bir kişi kayalıklara düşüp ağır yaralandı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da alkol kullandığı öne sürülen bir kişi, denize karşı bulunan kayalıklara düşüp ağır yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Sahil Dolgu alanda bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkol kullandığı öne sürülen T.A. isimli bir kişi, vatandaşlar tarafından kayalıkların arasında başını kayalıklara çarpmış halde bulundu. Denizin kenarında bulunan kayalık alanda düşmesi sonucu, ağır yaralanan T.A. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından düşüp başını çarptığı yerden güçlükle çıkarılarak hastaneye sevk edildi. T.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(HLD-