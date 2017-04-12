Tekirdağ'da Beton Asfalt Uygulanan İlk Cadde

100. Yıl Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Ekrem Tantı Caddesinin yol yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte caddedeki çalışmaları yerinde inceledi.



Tekirdağ'da ilk kez uygulanan beton asfalt yöntemi ile önce beton ardından asfalt kaplama yapılacak olan Ekrem Tantı Caddesi'nde beton kaplama işlemleri tamamlanırken, asfalt serim işine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen Ekrem Tantı Caddesi Beton Asfalt Yol Yapımı çalışmalarına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.



"Süleymanpaşa'nın yüz akı bir caddeye kavuşacağımıza inanıyorum"



Ekrem Tantı Caddesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte çalışmaları inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 100. Yıl Mahallesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla üst yapı çalışmalarına başlandığını belirterek, "Süleymanpaşa'da su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi sonrası tüm imkanlarımızla yol yapım, bakım ve onarım işlerine yoğunlaşmış durumdayız. 100. Yıl Mahallesinde Ekrem Tantı ve Uğur Mumcu Caddeleri iki önemli arterimiz. Ekrem Tantı'da Tekirdağ'da ilk kez beton asfalt kullanarak yol yapıyoruz. Uzun yıllar bozulmadan kullanılacak bir cadde olacak. Beton serim işlemleri tamamlanmak üzere. Ardından asfaltlama yapılarak kısa süre içinde Süleymanpaşa'nın yüz akı bir caddeye daha kavuşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.



Eşkinat, Ekrem Tantı Caddesinin ardından Uğur Mumcu Caddesinin de hızla bitirileceğini ve 100. Yıl Mahallesi'nin sıkıntılarının sona ereceğini ifade etti.



"Çınarlı mahallesi'nde de çalışmalar sürüyor"



Ayrıca Çınarlı Mahallesinde de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Eşkinat, "Şu anda en sıkıntılı mahallemiz Çınarlı. Orada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çınarlı Mahallemizde Ladin, Şehit Olcay Ergenli, Haziran, Cevizlik, Yaseri Asım Ersoy, Olgun, Gökçe, Osman Alyanak ve Urkan Sokak'ta yeni taş yapım işlerimiz bitti. Haziran ayı sonuna kadar bütün ara sokaklar dahil olmak üzere Çınarlı Mahallesindeki kilit taş çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ