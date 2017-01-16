Tekirdağ'da Asılsız İhbarda Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da, sosyal medya üzerinden "asılsız canlı bomba ihbarında bulundukları" iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ile alakalı "asılsız terör ve sözde canlı bomba" içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.



Açıklamada, çalışma sonrası halkı paniğe sevk eden paylaşımda bulundukları iddia edilen 2 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.



Gözaltına alınan S.P. ve C.M'nin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.