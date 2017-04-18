Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Karıştıran Mevkinde bir aracı durdurarak arama yaptı.



Aramada bir poşet içerisinde uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili A.D. ve V.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.