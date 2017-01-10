Tekirdağ'da Asayiş

Çorlu'da bir eve düzenlenen baskında 1 kilo esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurularak satışının yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.



Eve baskın düzenleyen ekipler, bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş 1 kilo esrar maddesi ele geçirdi.



Evdeki aramayı derinleştiren polis ekipleri, tavan arasına gizlenmiş ruhsatsız pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirdi.



Olayla ilgili R.B, H.B. ve F.S. gözaltına alındı.