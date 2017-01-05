Tekirdağ'da Asayiş

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir büfeden 30 paket sigara, 59 şişe içki ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı.



Polis olayla ilgili şüpheli olarak M.T.Y, M.B.B. ve B.H'yi gözaltına aldı.



Ergene'de tarihi eser



Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Ergene'de durdurarak incelemeye aldı.



Emniyet güçleri otomobilde yaptıkları aramada tarihi eser niteliğinde 56 obje ele geçirdi.



Olayla ilgili M.G. ve N.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.