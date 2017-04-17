Tekirdağ'da Arıcılara Bilgilendirme Semineri

Tekirdağ Arıcılar

Birliği, Malkara Temsilciliği tarafından ilçedeki arıcılara yönelik bilgilendirme

semineri düzenlendi.



Malkara Ziraat

Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerinde konuşan Tekirdağ

Arıcılar Birliği Başkanı Şakir Ada arıcılığın gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğunu söyledi.



Arıcılığın önemine değinen Ada, şunları kaydetti:



"Birliğimizin programları çerçevesinde

yapılan bu bilgilendirme toplantılarına katılımlarınız için teşekkür ederiz.

Bunu Arıcılar Birliğinin seçim yatırımı olarak görmeyin. Aday değilim. Bizler arıcılığın gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğuna inanıyoruz. Değerli

hocamız Doç. Dr. Mustafa Necati Muz bizler için Tekirdağ'da bir fırsattır.

Tekirdağ il genelinde arı ölümleri bu yıl fazla oldu. Hocamıza bunları sormanızı isterim. Aklınızda

kalan, öğrenmek istediğiniz sorunları hocamıza sorun. Tek amacımız var o da

Tekirdağ'da kaliteli bal üretmek ve Ayçiçeği balının hak ettiği değeri

kazandırmak." dedi.



Tekirdağ Namık Kemal

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Necati Muz ise arıcılık konusunda bilgilendirmede bulunarak arı ölümlerinin ilaçlamadan ve bazı arıcıların eski

sistemle arı bakmalarından ve yanlış beslemelerinden dolayı kaynaklandığını

belirtti.