Tekirdağ'da Arıcılara Bilgilendirme Semineri
Tekirdağ Arıcılar Birliği, Malkara Temsilciliği tarafından ilçedeki arıcılara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Tekirdağ Arıcılar
Birliği, Malkara Temsilciliği tarafından ilçedeki arıcılara yönelik bilgilendirme
semineri düzenlendi.
Malkara Ziraat
Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerinde konuşan Tekirdağ
Arıcılar Birliği Başkanı Şakir Ada arıcılığın gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğunu söyledi.
Arıcılığın önemine değinen Ada, şunları kaydetti:
"Birliğimizin programları çerçevesinde
yapılan bu bilgilendirme toplantılarına katılımlarınız için teşekkür ederiz.
Bunu Arıcılar Birliğinin seçim yatırımı olarak görmeyin. Aday değilim. Bizler arıcılığın gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğuna inanıyoruz. Değerli
hocamız Doç. Dr. Mustafa Necati Muz bizler için Tekirdağ'da bir fırsattır.
Tekirdağ il genelinde arı ölümleri bu yıl fazla oldu. Hocamıza bunları sormanızı isterim. Aklınızda
kalan, öğrenmek istediğiniz sorunları hocamıza sorun. Tek amacımız var o da
Tekirdağ'da kaliteli bal üretmek ve Ayçiçeği balının hak ettiği değeri
kazandırmak." dedi.
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Necati Muz ise arıcılık konusunda bilgilendirmede bulunarak arı ölümlerinin ilaçlamadan ve bazı arıcıların eski
sistemle arı bakmalarından ve yanlış beslemelerinden dolayı kaynaklandığını
belirtti.