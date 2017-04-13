Tekirdağ'da Aranan 93 Kişi Yakalandı

Ergene ilçesinde jandarma tarafından yapılan "Huzur Operasyonu"nda 93 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde ortaklaşa "Huzur Operasyonu" düzenledi.



Operasyon kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlarda oluşturulan uygulama noktalarında otomobiller köpekle aranırken, çok sayıda şahsında sorgulanması yapıldı.



Bölgedeki fabrikalarda çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 20 civarında şahsın sorgulamasının yapıldığı operasyonda, değişik suçlardan araması bulunun 93 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, operasyon esnasında durdurulan plakası belirtilmeyen bir otomobilde tarihi eser kazısında kullanılan kazma, kürek, dedektör ve bir adet ruhsatsız tabanca ile az miktarda bonzai maddesi de ele geçirildi.