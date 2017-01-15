Tekirdağ'da Ağaç Budama Çalışması

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerdeki ağaçların sağlıklı gelişmesi ve kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırım, parklar, refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların budanmaya başlandığı belirtildi.



Açıklamada, budama işleminin yoğun kış şartları nedeniyle ağaçların zarar görmesini engellemek ve bahar aylarında daha verimli bir şekilde büyümelerini sağlamak için yapıldığı kaydedildi.