ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 68 şüphelinin savcılık sorgusu, yaklaşık 16 saat sürdü. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tekirdağ eski emniyet müdürü Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi, tutuklandı, 38 kişi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da 68 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 68 şüphelinin savcılık sorgusu, yaklaşık 16 saat sürdü.
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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