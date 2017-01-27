Tekirdağ'da 35 Kişiye Fetö Gözaltısı

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 35'i polis ekiplerince gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ