Tekirdağ'da 23 Nisan Yürüyüşü

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde çok sayıda öğrenci ve velilerinin katılımıyla 23 Nisan yürüyüşü gerçekleştirildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, sahilde, Yelken Kulüp önünde toplanan kalabalık öğrenci grubu bir süre Süleymanpaşa Mehter Topluluğu tarafından çalınan mehter marşlarını dinledi. Daha sonra öğrenciler ve velileri sahil bulvar boyunca yürüyerek Amfi Tiyatro'da yürüyüşü sonlandırdı.



Etkinliklerin 23 Nisan sabahı saat 10.00'da amfi tiyatroda devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ