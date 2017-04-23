Tekirdağ'da 23 Nisan Şenliği
Tekirdağ'da 23 Nisan şenliğiTEKİRDAĞ - Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük katılımlı çocuk şenliği düzenlendi.
Tekirdağ'da 23 Nisan şenliği
TEKİRDAĞ - Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük katılımlı çocuk şenliği düzenlendi.
Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Amfi Tiyatroda düzenlenen da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Milliği Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği Tekirdağ'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların çeşitli gösterileriyle devam etti.
Çeşitli dallarda dereceye giren çocuklara ödül verildikten sonra program sona erdi.