Tekirdağ'da 2 Motosiklet Gece Yarısı Kundaklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 motosiklet kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Güldeste Sokak'ta fabrika işçisi İlhami Süngü'ye ait 59 LL 976 plakalı motosiklet, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce evinin yanında ateşe verildi. Yanan motosikletin tekerleğinin patlamasını bomba sesi sanan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle uyandı. Alev alev yanan motosiklet, balkondan dökülen suyla söndürüldü. Yanan motosiklette yaklaşık bin lira değerinde hasar meydana geldiği öne sürüldü.



Olayın ardından polise şikayetçi olduğunu söyleyen motosiklet sahibi İlhami Süngü, "Gece yarısı uyurken, eşim motosikletimin yandığını söyleyerek uyandırdı. Komşular fark etmiş ve sağ olsunlar komşularımızın yardımıyla hemen müdahale edip söndürdük. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Niye böyle bir şey yapıldı anlamış değilim. Yazık günah yani. Polisimizden ricam bir an önce saldırganların yakalanmasını istiyorum" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Motosiklet evin önünde kundaklandı



Hacıevhat Mahallesi Donatım Sokak'ta ise, Zülfü Arslan'ın emanet aldığı motosiklet, gece yarısı evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Motosiklet, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen motosikletin 6 bin lira değerinde olduğu ifade edildi.



Olayın ardından Zülfü Arslan polise gidip, saldırganların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ