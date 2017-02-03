Tekirdağ'da 15 Bin Litre Kaçak Zeytinyağına El Konuldu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde 15 bin litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan S.D. yönetimindeki TIR'ı, Marmara Ereğlisi İlçesi'nde durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada sevk ile irsaliye belgeleri bulunmayan ve sahte olduğu belirtilen 15 bin litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Sürücü S.D. gözaltına alınırken, el konulan zeytinyağları incelenmek üzere Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ