Tekirdağ'da 12 Asker Fetö'den Tutuklandı

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 askerden 12'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 85 kişiden 24'ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.



24 askerden 12'si tutuklanırken, 10 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ