Tekirdağ CHP'li Ince: Erdoğan'a Beygirden Düştüğü Için Gazilik Veririz

CHP'li İnce: Erdoğan'a beygirden düştüğü için gazilik veririz



Mehmet YİRUN- Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmek istendiğini belirterek, "Gazilik unvanı vereceklermiş Cumhurbaşkanına gazi. ya güzel kardeşim, Atatürk'e bu yetki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verildi. Sen meydan muharebesi mi kazandın? Ama illa gazilik istiyorsa, o savaş kazanmadığına göre beygirden düştüğü için gazilik veririz" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, halk oylamasında bir oyun bile önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi nedeniyle 'gazilik' unvanı verileceğini söyleyen Muharrem İnce, "Bu deneme, yanılma değil, '3-5 yıl sonra vazgeçeriz bu sistemden' yok böyle bir şey. Bakın Oslo'da yanıldılar. Habur'da yanıldılar, 2010 referandum unda bu meydanlara gelip size ne dediler? 'Evet verin, hukukun üstünlüğü gelecek' dediler, değil mi? Kendileri kandırıldı, sonra milleti kandırdılar evet verdirdiler. 2010'da ne oldu. Yargı FETÖ'nün eline geçti. 2010'da yargı FETÖ'nün eline geçtiği için 15 Temmuz gecesi bombalar Meclisin üzerine yağdı. Utanmadan şimdi FETÖ'yü kendilerinden kenara atmaya çalışıyorlar. Bir de gazilik unvanı vereceklermiş Cumhurbaşkanına. Gazi ya güzel kardeşim, Atatürk'e bu yetki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verildi. Sen meydan muharebesi mi kazandın? Yani benim bir şartım var bakın. Önce 17 üniversite kurdurduğu için FETÖ'ye ne istediler de vermedikleri için Rabbim beni affetsin dediği için, milletim beni afetsin dediği için FETÖ'cüleri general yaptığı için, hakim savcı yaptığı için önce FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı bir madalya versinler. Ama illa gazilik istiyorsa, o savaş kazanmadığına göre beygirden düştüğü için gazilik veririz" dedi.



'BİR OY BİLE ÖNEMLİ'



Bir oyla Türkiye'nin kaderinin değişebileceğini kaydeden İnce, "Bir oyla çocuklarımızın kaderi değişir, onun için o zaman bir çivi, bir nalı kurtarır, bir nal, bir atı kurtarır, bir at, bir yiğidi kurtarır, bir yiğit de memleketi kurtarır? dedi.



Konuşmasının ardından alanda bulunanlara karanfil atan CHP'li Muharrem İnce, mitingin ardından Çerkezköy'den ayrıldı.