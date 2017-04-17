Tekirdağ Çalıntı Otomobille Hırsızlık Yapan 3 Çocuk Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan yaşları 18'den küçük 3 çocuk polis tarafından yakalandı.



Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak üzerinde park halindeki bir otomobili düz kontak yaparak çalan yaşları 18'den küçük S.K., T.S., E.S. ve S.K., otomobilin plakasını söktükten sonra demir hırsızlığı yaptı. Hırsızlık ihbarı üzerine hareket geçen polis, bölgedeki Mobese kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, şüphelilerden S.K., T.S. ve E.S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan S.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden



İstanbul Küçükçekmece ile Çerkezköy İlçesi'nde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.



Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları ise görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.