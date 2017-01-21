Tekirdağ Bilardo İl Şampiyonası Çorlu'da Düzenlendi

Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekirdağ Bilardo Şampiyonası Çorlu'da gerçekleştirildi.



Çorlu Gençlik Merkezi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan binasında düzenlenen şampiyonaya daha önce gruplarında derece elde eden ve il şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular katıldı.



Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Feridun Demirel'in de katıldığı şampiyonada dereceye giren bilardoculara ödülleri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç tarafından verildi. - TEKİRDAĞ