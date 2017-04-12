Tekirdağ Bağcılığı Paris'te Temsil Edildi

Tekirdağ bağcılığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Dünya Bağ ve Şarap Örgütü Paris toplantısında temsil edildi.



Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Dr. Zafer Coşkun, Dünya Bağ ve Şarap Örgütü tarafından Paris'te düzenlenen "Ekonomik Analiz, Piyasalar ve Tüketim" konulu ECOMAR Uzman grubu toplantısına ülkemizi temsilen katıldı. Toplantıda Dr. Coşkun tarafından Türkiye Bağcılığının Durumu (Viticultural Situation of Turkey) isimli sözlü sunum yaparak, ülke bağcılığı hakkında grup üyelerine bilgi verdi. - TEKİRDAĞ