Tekirdağ Afad'a Ziyaret

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği üyeleri Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ziyaret etti.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma amaçlı yapılan ziyarette dernek üyelerini İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol makamında kabul etti.



Erol, dernek üyelerini makamında ağırlayarak afet anında yapılması gerekli olan eylemleri koordinasyon, işbirliği ve dayanışma içerisinde gerçekleştirmenin önemine değindi.



Ziyarette, şube müdürü Mehmet Çoşkun tarafından Tekirdağ'ın afetselliği, afetlere karşı alınması gereken tedbirler, planlamalar, TAMP- Tekirdağ ve acil barınma hizmetlerinin karşılanması amacıyla kurularak 2014 yılında faaliyete geçen AFAD bölgesel lojistik deposu hakkında bilgi verdi.