Tekirdağ'a Modern Morg ve Gasilhane Yapılıyor

Çorlu ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası olarak inşaatı devam eden bina içinde 2 adet gasilhane ve morg ünitesi, bekleme salonu, depolar inşa edilecek. Ayrıca binanın garaj tarafında vatandaşlar için park yeri yapılacak.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan ile birlikte inşaatı inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz cenaze hizmetlerinde çağdaş ve modern yapılaşmasını sağlayarak vatandaşlarımızın acı günlerinde, imkanlar dahilinde yanlarında olmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalardan biri de ilçelerimizde yaptığımız mezarlık hizmet binalarımızdır. Çorlu ilçemizdeki mevcut morg ve gasilhane ünitesi de artık ömrünü doldurmuş durumda ve birtakım fiziki yetersizliklere sahip. Ayrıca ünite, caminin altında bulunduğu için vatandaşa arzu ettiğimiz şekilde hizmetin verilmesi mümkün olamamaktaydı. Şu anda Çorlu'da Müftülük binası yanında inşaatına devam edilen binamız tamamlandığında, Tekirdağ'ın en modern ve geniş mezarlık hizmet binası olarak kullanılacak. İnşaat olması gerekenden daha hızlı ilerliyor. En geç 6-7 ay içerisinde hizmete girecek olan bu binanın üst katında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne de bir yer verip Çorlu İlçemiz için ambulans hizmetlerinin (hasta nakil) bu merkezden verilmesini sağlayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ