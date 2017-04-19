Tekirdağ'a Madalya Yağmuru

Antalya'nın Kemer İlçesinde gerçekleştirilen Türkiye Minik, Yıldız Karate Şampiyonası, 60 İlden 2 bin 257 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tekirdağ'dan katılan karateciler, çetin mücadelenin ardından 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonada 2003 doğumlu 50 kilogramda (Bay) Alper Ülkü 1'inci, 2006 doğumlu 32 kilogramda Lara Ceren Şener (Bayan) 1'inci, 2006 doğumlu 35 kilogramda (Bay) Doğu Taş 1'inci, 2005 doğumlu 52 kilogramda (Bay) Yiğit Osman Köşdere 2'inci, 2005 doğumlu 40 kilogramda (Bayan) Ebru Düzgüner 3'üncü, 2006 doğumlu +44 kilogramda (Bayan) İklim Şevval Kalpaklı 3'üncülük elde etti.



Dereceye giren sporcular Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Çocuklar Balkan Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil edecekler. - TEKİRDAĞ