Tekirda'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) Elde Kurdele İşi Kursu yıl sonu kapanış sergisi ve sertifika töreni düzenlendi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bıyıkali Mahallesinde kurs gören kursiyerler için düzenlenen törende kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eserleri sergilendi.



Düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Bıyıkali Mahallesi Muhtarı Mestan Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kadınların toplumda önemli bir yere sahip olduklarına vurgu yaparak şunları kaydetti:



"Bıyıkali Mahallesi kadınları, katılımları, sıcak karşılamaları ve destekleri ile gönlümüzde bir kez daha taht kurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum. TEMEK kursumuzun hayırlı olmasını diliyor, Bıyıkali'de daha nice etkinliklerde, açılışlarda, kurslarda bir araya gelmeyi ve mahallemizin güzelliklerinin Tekirdağ'a ve ülkemize tanıtılmasını diliyorum."



Konuşma sonrasında, 5 ay süren kursu başarıyla tamamlayan sekiz kursiyere sertifikası verildi. Sertifika töreni ardından açılış kurdelesi kesildi ve el emeği ürünlerden oluşan sergi gezildi.



-İlkokul öğrencilerinden Eşkinat'a ziyaret



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, yerel yönetimler dersi ile ilgili olarak Eşkinat'a ziyarette bulunarak belediyecilik konusunda bilgi aldı.



Süleymanpaşa Belediyesi sahil hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle yakından ilgilenen Eşkinat, sorularına cevap verdi.



Eşkinat, şöyle devam etti:



"Çocuk Kulübümüz Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütü. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük çocuk kulübü. Yine Süleymanpaşa Belediyesi, UNICEF'in Çocuk Dostu Kentler listesinde yer alan ülkemizdeki 14 belediyeden birisidir. Kulübümüz bünyesinde çocuk korosu, çocuk tiyatroları, buz pisti, at binme gibi faaliyetlerimizin yanı sıra Süleymanpaşa çocuk meclisi gibi demokratik hak ve ödevlerimizin bilincini çocuklarımızda yaratacak etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri arttırmayı hedefliyoruz. Planlarımız arasında Çocuk Kulübü'ne kendi mekanını kazandırmak da var. Hürriyet Mahallesindeki Çocuk Ruh Sağlığı Merkezimizin yanında çocuklarımıza özel bir kafe açmayı planlıyoruz."