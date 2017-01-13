Tekin, "Belediye Olarak Hazırız"

Alaplı Belediye Başkanı, Alaplı Çayı'nın belediye tarafından temizlenebileceğini hatırlatarak, çay ağzından toplanan malzemenin denize dökmenin doğru olmadığını ifade etti.



Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar Alaplı Çayının Karadeniz'e çıkış noktasını moloz taşlarıyla doldurdu. Tamamı kapanın çay ağzını açılması için 20 balıkçı Alaplı Kaymakamı Sami Eskioğlundan yardım istemesinin ardından harekete geçen DSİ ait işmakineleri Çay ağzında çalışma başlattı. Çay ağzından alınan moloz taşları 50 metre ilerideki dolgu sahasından sahile dökülmesi ise başta balıkçılar olmak üzere birçok kesimin eleştirisine neden oldu.



Balıkçılar, derenin ağzını açılıp tekrar denize dökülmesine bir anlam veremediklerini belirterek,"Dereni ağzını açılmasını istiyoruz. Ancak ağızdan alınan moloz taşları 50 metre ileride tekrar denize dökülüyor. O taşlar dalgalarla beraber tekrar çay ağzını kapatacak. Bu nasıl iş anlamadık" dedi.



Çay ağzındaki moloz taşlarını belediye olarak temizleyebileceklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de, "Çayın ağzını belediye olarak temizleyebilirdik. Daha önce burada temizleme işini Belediye yapıyordu. Bizim amacımız Alaplı'nın kazanmasıdır. Biz buradaki malzemeyi İlçemizin menfaatleri doğrultusunda hizmet için kullanacaktık. Çayın ağzından malzemeyi alıp tekrar denize dökmek çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çakıl ve taş ilçemizin hizmeti için kullanılmadır" diye konuştu. - ZONGULDAK