Tekin Acar: Organik Sertifikalı Ürünler Satacağız

Terör saldırıları, turist sayısındaki düşüş, döviz kurlarındaki artış, kozmetik sektörüne getirilen ek vergiler ve taksit yasağı nedeniyle büyük sorunlarTaksit vurdu, organik oldu

yaşadıklarını anlatan Tekin Acar, "12 mağaza kapattık. Artık 40-60 metrekarelik mağazalarda ulaşılabilir lüks ürünler satacağız. Ayrıca organik sertifikalı ürünlerle yeni mağazalar açmaya başladık" dedi.

"ARTIK 1000 LİRALIK KREM ALMIYORLAR"

Tekin Acar, 2017 yılında markasının çatısı altında bir dönüşüm hareketi başlattıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "AVM kiraları Euro bazında, işlerde de büyük düşüş olunca bazı mağazalar kendini çeviremez hale geldi. Ayrıca kozmetik ürünlerine 9 değil, 12 taksit imkanı beklerken, taksit tamamen kaldırıldı. Tüketim azalıyor. Artık kimse 800 liralık, 1000 liralık krem almıyor. Bir süredir Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda organik sertifikalı ürünlerle yeni mağazalar açmaya başladık. Bu markamızın adını da 'T. A Organics' olarak belirledik. 'Parfum Shop by Tekin Acar' mağazalarının da sayısını arttıracağız. Bu süreçte Türkiye'de üretimini yaptığımız 'Studio Make-Up' markasını da genişleteceğiz."

TÜRKİYE'DEN ÇIKTILAR

Acar, toplantıda "iflas erteleme" ile ilgili değerlendirmelerinin de sektöre yönelik olduğunu, her söylediğinin kendi markasıyla ilgili olmadığını da belirterek, "Farklı derneklerde yöneticilik yapıyorum. Orada genel bir değerlendirme yaptık. Herkes bu zorlukları yaşıyor. Bu yüzden de başta bazı yabancı markalar olmak üzere birçok marka küçülmeye gitti, bazıları da Türkiye'den çıktı. GNC yavaş yavaş çıktı, Esse bir iki günde gitti, Douglas gitti" dedi.

"İRAN PAZARIYLA İLGİLENİYORUZ"

SON dönemlerde birçok markanın yatırım yapmak için ziyarette bulunduğu İran pazarı hakkında da bilgi veren Tekin Acar, "İran'da kozmetik tüketiminin yüksek olduğunu gözlemledik. Biz de bu pazarda neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Yakında İran'la iş yapmak için de adımlar atacağız" dedi.