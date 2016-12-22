Tekerlekli Sandalye Gençler Avrupa Şampiyonasına Doğru

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Enes Bulut ve Halil Bağlı, U22 Tekerlekli Sandalye Genç Milli Takımı'na çağrıldı.



Bulut ve Bağlı, İtalya'da 8-15 Ocak 2017 tarihinde yapılacak Tekerlekli

Sandalye Gençler Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme şansı yakaladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor antrenörü Alper Şentürk, iki oyuncularının genç milli takıma çağrılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



Enes, her iki oyuncunun da takımın önemli isimlerinden olduğunu ifade ederek, "Amacımız milli takıma daha fazla oyuncu göndermek. Şu anda iki oyuncumuz da İsrail'de düzenlenen turnuvaya katılıyorlar. Cumartesi günkü Galatasaray maçına gelerek forma giyecekler ve ardından tekrar milli takım kampına gidecekler." değerlendirmesinde bulundu.