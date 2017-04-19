Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolunda Willi Brinkmann Kupası finalleri, 28-30 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Tekerlekli sandalye basketbolunda Willi Brinkmann Kupası finalleri, 28-30 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) temsil edeceği turnuvada ayrıca İspanya'dan Fundacion Grupo Norte, Econy Gran Canaria, Rusya'dan Baski Neva Star, Nevsky Alliance, İsrail'den Beit-Halochem, Ilan Ramat Gan ve Fransa'dan Hornets le Cannet takımları mücadele edecek.

Grup ve eleme maçları 28-29 Nisan, final ise 30 Nisan'da oynanacak.

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