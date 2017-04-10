Tekerlekli Sandalye Basketbolu
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.
TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde başantrenör Kemal Okur yönetiminde başlayan 3. hazırlık kampı, 14 Nisan Cuma günü sona erecek.
Dünya şampiyonası, 5-17 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak.
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