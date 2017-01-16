Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç, İtalya'da yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde, İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.



Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın büyük bir başarı kazandığını belirtti.



Hem kulüpler hem de milli takım bazında Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbolda yükselişte olduğunu ifade eden Erkoç, "Altın madalya kazanan milli takımımızı tebrik ediyorum. Başta sporcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.