Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde İngiltere ile karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip, İngiltere'yi 53-38 mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.