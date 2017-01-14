Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde İngiltere ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, İngiltere'yi 53-38 mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Bedensel Engelliler, İngiltere, Şampiyon, Türkiye, İtalya, Avrupa, Kaza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads