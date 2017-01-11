Tekerlekli Sandalye Basketbolu

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'yı 71-45 mağlup etti.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Fransa ile karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı 71-45 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Türkiye, ilk maçında İngiltere'ye 65-58 üstünlük sağlamıştı.



Milliler, gruptaki son maçını yarın TSİ 15.30'da İspanya ile yapacak.