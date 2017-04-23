Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler, sahasında Melikgazi Belediyesi'ni 67-32 yendi.



GAP Arena Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 16-7 önde tamamladı.



Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren Şanlıurfa temsilcisi, soyunma odasına 35-9 önde gitti.



Üçüncü periyotta farkı 54-10'a kadar çıkaran Şanlıurfa Engelliler, son çeyrekte karşılaşmadan 67-32 galip ayrıldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İddiamızı devam ettirmek için bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Rakip karşısında ezici üstünlük kuran takımımı tebrik ediyorum. Centilmence bir maç oldu, rakibi önemsedik hafife almadık." dedi.