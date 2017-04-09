Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler'i 85-61 mağlup etti.



GAP Arena Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyodu 19-12 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren Karadeniz temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde gitti.



Üçüncü periyotta farkı 63-50'ye çıkaran Karabükspor, son çeyrekte de farkı artırarak karşılaşmadan 85-61 galip ayrıldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Ligde kalan maçlara odaklanacaklarını belirten Yıldırım, "İddiamızı devam ettirmek için bundan sonraki maçlarımızı kayıpsız geçmek istiyoruz. Bugünkü maçta farkın açıldığı bölümlerde takımda performans düşüklüğü oldu. Bütün oyuncularımı ve rakip takımı tebrik ediyorum, centilmence bir maç oldu." dedi.