Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 yendi.
Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodunu 22-14 üstün tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 39-29 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 56-47 önde geçtiği müsabakadan 70-65 galip ayrıldı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 yendi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 yendi.
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