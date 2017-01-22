Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 70-65 yendi.



Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodunu 22-14 üstün tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 39-29 önde gitti.



Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 56-47 önde geçtiği müsabakadan 70-65 galip ayrıldı.