Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig Yükselme Müsabakaları

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig'den 2. lige yükselme müsabakaları sona erdi.



TBESF tarafından Antalya Çağlayan Spor Salonunda 22-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. lige yükselme müsabakalarına, bölgesel lig takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü, Batman Engelliler Spor Kulübü, Hakkari Sümbül Spor Kulübü, Kocaeli Engelliler Spor Kulübü, Kırklareli Engelliler Spor Kulübü, Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Dörtyol Engelliler Spor Kulübü katıldı.



Müsabakalar sonucunda, ilk üç sırayı elde eden Kırklareli Engelliler Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Dörtyol Engelliler Spor Kulübü 2. lige yükselmeyi başardı.



Dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk tarafından verildi.