Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 55-34 yenerek finale çıktı.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, yarı finalde ev sahibi ülkeyle karşılaştı.



Parkeden 55-34 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı. Milliler, finalde yarın TSİ 19.00'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.