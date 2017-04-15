Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig takımlarından Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler takımını 51- 49 yendi.



Ceylanpınar Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-12 önde kapatan ev sahibi takım, devreyi de 28-21 önde tamamladı.



İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Ceylanpınar ekibi, üçüncü periyodu 43-40, maçı da 51-49 kazanan taraf olmayı başardı.



Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı antrenörü Metin İdoğ, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Ligin kalan maçlarını da kazanmak istediklerini ifade eden İdoğ, amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.