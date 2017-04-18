Tekerleği Fırlayan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Gaziantep'te seyir halindeyken tekerleği fırlayan otomobil bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Adana'dan Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Korak idaresindeki 55 EY 011 plakalı otomobilin sol arka tekerleği seyir halindeyken yerinden fırladı. Gaziantep otobanı Kuzey gişelerinde meydana gelen kazada, otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Büyük hasar gören otomobilde bulunan sürücü ile yolcular Mehmet Salat, Halil ve Türkü Korak yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı - GAZİANTEP