Tekeri fırlayan otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 4 yaralı



GAZİANTEP - Gaziantep'te tekeri fırlayan otomobil, bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adana'dan Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Korak idaresindeki 55 EY 011 plakalı otomobilin sol arka tekerinin aksları koparak, araç yoldan çıktı. Gaziantep otobanı Kuzey gişelerinde meydana gelen kazada, otomobil bariyerlere çarparak, takla attı. Büyük hasar gören araçta bulunan sürücü ile yolcular Mehmet Salat, Halil ve Türkü Korak yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı