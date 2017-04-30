Tekeli Bayisine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

KONYA'da bir tekel bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Abdullah Güner öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi Karagöl Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine saat 22.30 sıralarında gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi içki istedi. Güner'i içki satışı olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Güner tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkardı. Olaydan 1 saat sonra yanında başka bir kişi ile birlikte tekrar gelen şüpheli içeri girerek tüfek ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Abdullah Güner, ağabeyleri 30 yaşındaki Mustafa Güner, 41 yaşındaki Ali Murat Güner ve yeğeni 19 yaşındaki Zekai Güner yaralandı. İki saldırgan bir araçla kaçtı. İçerde bulunan kayınpederi 55 yaşındaki Naim Çalışkan ve arkadaşı 30 yaşındaki Hakan Uğuz ise olaydan yara almadan kurtuldu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Abdullah Güner'in öldüğünü tespit etti. Diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Murat ve oğlu Zekai Güner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"



Daha önce cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen Abdullah Güner'in 6 ay önce evlendiği ve baba olmaya hazırlandığı ifade edildi. İkinci bir tekel bayisi açmaya çalıştığı belirtilen Güner'in olaydan kısa süre önce silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan arkadaşı Hakan Uğuz'a, "İçimde bir mutluluk var. Güzel şeyler olacak" dediği ifade edildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda fişek ve kovan buldu. İşyerinin ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



- Konya