Tekel Bayisinden Cephanelik Çıktı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri tarafından bir tekel bayisinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve dolu fişek ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Altındağ Karapürçek Caddesi üzerinde 10 Nisan günü devriye görevi yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, bir tekel bayisinde silah ve mühimmat olduğu ihbarını aldı. Savcılıktan alınan arama kararına istinaden bahse konu yerde yapılan aramada 1 adet 9 mm Browning ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm Beratta marka ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm makaralı parabellum marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm Unique France marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 6.35 mm Beratta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm Yavuz 16 marka bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet Mauser marka tezkeresiz tüfek, 1 adet MKE ibareli çift kırma tezkeresiz tüfek, 1 adet ibaresiz çift kırma tezkeresiz tüfek, 1 adet zoraki marka faturasız kurusıkı tabanca, 3 bin 720 adet değişik çap ve ebatlarda dolu fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili F.Y. ve S.Y. isimli iki şahıs gözaltına alındı. - ANKARA